Call of Duty 2022 annoncé : suite à Modern Warfare et Warzone 2

Activision annonce aujourd’hui le Call of Duty qui sortira à la fin de 2022, ce sera une suite à Call of Duty: Modern Warfare qui a vu le jour en 2019. Il est également question d’une suite à Call of Duty: Warzone.

Annonce des Call of Duty pour 2022

Activision ne donne pas beaucoup de détails concernant son Call of Duty de 2022, si ce n’est qu’il est développé par Infinity Ward. Le groupe dit aussi que les suites à Modern Warfare et Warzone utiliseront un nouveau moteur graphique, là aussi développé par Infinity Ward.

Il est en tout cas certain qu’il risque d’y avoir des confusions autour des noms. Pour rappel, les joueurs ont eu le droit à Call of Duty 4: Modern Warfare en 2007 puis à Call of Duty : Modern Warfare 2 en 2009. Il y a ensuite eu Call of Duty : Modern Warfare en 2019, sauf que celui-ci faite suite chronologiquement à Call of Duty: Black Ops IIII. Voilà donc l’épisode de 2022 qui, on peut se douter, se nommera Call of Duty : Modern Warfare 2, comme celui de 2009, sauf que les deux jeux n’auront pas un lien particulier.

Concernant la suite de Call of Duty: Warzone, Activision parle d’une « évolution massive de la bataille royale » avec « un tout nouvel espace de jeu ». Infinity Ward s’occupe du développement du jeu et Activision ne dit rien concernant Raven Software, à savoir le studio qui gère l’épisode actuel.