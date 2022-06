Call of Duty Modern Warfare 2 : présentation le 8 juin (et arrivée sur Steam ?)

Infinity Ward et Activision donnent rendez-vous le 8 juin pour découvrir Call of Duty: Modern Warfare 2. Une bande-annonce du jeu sera dévoilée à 19 heures (heure française).

Des détails sur Modern Warfare 2 dans une semaine

Call of Duty: Modern Warfare 2 est la suite du jeu de 2019. Le titre sera disponible en octobre. La date du 8 juin pour la présentation avait été suggérée et voilà qu’elle est maintenant confirmée par Infinity Ward et Activision. Il faut s’attendre à ce que la présentation la semaine prochaine concerne le mode campagne. Il y aura ensuite des détails sur le mode en ligne, ainsi que sur Call of Duty: Warzone 2.

De plus, il est fortement suggéré que le jeu sera disponible sur Steam. Le compte Twitter officiel de Steam a retweeté la vidéo du compte Twitter de Call of Duty avec l’Emoji des yeux. On peut donc se douter que cela signifie une arrivée sur la plateforme de Valve pour les joueurs PC. À noter que le jeu sera également disponible sur Battle.net d’Activision Blizzard, comme tous les autres Call of Duty.

Alors que les anciens jeux de la franchise étaient disponibles à l’achat sur Steam, la série est devenue exclusive à Battle.net sur PC depuis Call of Duty: Black Ops 4 en 2018. Les choses vont visiblement changer.