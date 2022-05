Call of Duty: Modern Warfare 2 a une date de sortie et c’est pour octobre

Call of Duty: Modern Warfare 2 a maintenant une date de sortie, ce sera le 28 octobre 2022. Activision et le studio Infinity Ward ont fait l’annonce aujourd’hui dans une vidéo.

Une date de sortie pour Call of Duty: Modern Warfare 2

La vidéo qui fait office de teaser révèle quelques personnages (dont Simon « Ghost » Riley) et une date de présentation potentielle pour Call of Duty: Modern Warfare 2, à savoir le 8 juin. Sinon, le teaser est un regard capturé par un drone sur un visuel réel mettant en scène les opérateurs Captain John Price, Ghost, John « Soap » MacTavish, Kyle « Gaz » Garrick, et le nouveau venu Colonel Alejandro Vargas des forces spéciales mexicaines. Il n’y a pas d’image du gameplay.

Comme on peut s’en douter au vu du titre, le jeu est une suite à Call of Duty: Modern Warfare qui a vu le jour en 2019. Le jeu de 2019 est le titre de Call of Duty qui a connu le plus de succès à ce jour, selon Activision. En avril, Activision avait révélé le titre et le logo du nouveau jeu de 2022.

Un nouveau Call of Duty « premium » n’est pas le seul jeu de tir qu’Activision a prévu pour la franchise cette année. Un nouveau jeu Warzone verra le jour cette année. Le premier Call of Duty : Warzone est sorti en mars 2020 et faisait partie du contenu de la saison 2 du précédent Modern Warfare. Depuis, Activision et le développeur Raven Software ont mis à jour Warzone avec du contenu de Call of Duty : Black Ops : Cold War et Call of Duty : Vanguard.