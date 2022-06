Reconnaissance faciale : Google accepte de verser 100 millions de dollars pour régler un litige

Google a accepté de verser 100 millions de dollars à certaines personnes pour mettre fin à un recours collectif concernant l’une de ses fonctions de reconnaissance faciale dans l’application Google Photos. La plainte fait état que l’outil de regroupement des visages de Google, qui identifie automatiquement votre visage dans les photos et vidéos dans l’application Photos, viole une loi.

La loi en question est la Biometric Information Protection Act (BIPA), qui concerne l’État de l’Illinois aux États-Unis. Google l’aurait enfreinte en collectant et en analysant des visages sans notification appropriée, sans demander un consentement « éclairé » ou sans partager les règles de conservation des données avec le public. Le regroupement de visages est censé vous aider à trouver des photos de personnes données en détectant les visages et en les organisant automatiquement en collections.

Google a donc accepté de verser 100 millions de dollars à la suite de ce recours collectif et est tenu de fournir aux utilisateurs un avis concernant la fonction de regroupement des visages. Ceux qui résident ou ont résidé dans l’État de l’Illinois et qui ont figuré dans une photo ou une vidéo sur Google Photos entre le 1er mai 2015 et le 25 avril 2022 ont jusqu’au 24 septembre 2022 pour soumettre une demande sur un site dédié. Selon l’avis de recours collectif, ils peuvent recevoir entre 200 et 400 dollars, en fonction des dépenses liées au tribunal et du nombre de personnes qui déposent une demande.

Google a réagi à cette affaire :