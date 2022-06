Xbox et Bethesda annoncent un 2e showcase pour présenter des jeux

Un nouveau Xbox & Bethesda Games Showcase aura lieu le 14 juin à 19 heures. Il fera donc ses débuts deux jours à peine après le premier et ce sera l’occasion de découvrir plusieurs jeux. Ce sera un rendez-vous notable puisqu’il durera 1 heure et 30 minutes selon Microsoft.

« Nous partagerons de nouveaux trailers et vous en apprendrons plus sur les annonces du Xbox & Bethesda Games Showcase en compagnie de quelques-uns de vos créateurs de jeux préférés. Cet événement inédit durera approximativement 90 minutes et sera également disponible en français », fait savoir Microsoft.

La gamme de jeux à venir de Xbox et Bethesda comprend Starfield de Bethesda Game Studios et Redfall d’Arkane Studios, qui ont tous deux été récemment reportés au premier semestre de 2023. Du côté de Xbox Game Studios, de nombreux jeux annoncés, mais toujours non datés, pourraient faire leur apparition, notamment Avowed d’Obsidian Entertainment, Everwild de Rare, Contraband d’Avalanche Studios, Fable de Playground Games, Perfect Dark de The Initiative, Senua’s Saga : Hellblade 2 de Ninja Theory, State of Decay 3 d’Undead Labs et The Outer Worlds 2 d’Obsidian Entertainment. Et il n’est pas impossible que des jeux d’éditeurs tiers fassent une apparition.

Le Xbox & Bethesda Games Showcase du 14 juin pourra être suivi dès 19 heures sur la chaîne YouTube de Xbox ou sur la chaîne Twitch.