Summer Game Fest : le calendrier complet des conférences (PlayStation, Bethesda, Netflix, etc.)

L’E3 est mort, vive le Summer Game Fest ! Après le désistement du grand salon mondial du jeu vidéo (qui reviendra l’an prochain), le Summer Game Fest et son maitre de cérémonie Geoff Keighley prennent la place laissée vacante et avance un calendrier extrêmement chargé, avec pas moins d’une quinzaine de conférences. On attend beaucoup du State of Play de ce soir (God of War Ragnarok, PSVR2), mais aussi du Xbox + Bethesda Showcase (Hellblade II, Forza Motorsports, Starfield, Avowed), sans oublier les pépites indés que l’on découvrira lors du Tribeca Games Spotlight. A noter que Ubisoft, Nintendo et Devolver devraient organiser leur conf dans l’intervalle du Summer Game Fest, mais aucune date ou horaire n’a encore été précisé.

Le calendrier du Summer Game Fest 2022 :

02 juin à 23h59 : State of Play

09 juin à 1h00: Netflix Geeked animation (séries/films)

09 juin à 17h00 : Upload VR Showcase

09 juin à 20h00 : conférence Summer Game Fest

10 juin à 18h : IGN Expo

10 juin à 19h00: Netflix Geeked Games (jeux vidéo)

10 juin à 21h00 : Tribeca Games Spotlight

10 juin à TBA : Freedom Games Showcase 2022

11 juin à 17h00 : Guerrilla Collective + Wholesome Direct

12 juin à 21h00 : Future Games Show

12 juin à 19h00 : Xbox + Bethesda Showcase

12 juin à 21h00 : PC Gaming Show

16 juin à TBA : Overwatch Showcase

12 août à TBA : THQ Nordic Showcase

23 août à TBA : Gamescom Opening Night Live