Galaxy Watch 5/5 Pro : Samsung confirme les noms et suggère l’abandon du modèle Classic

Samsung a fait une gaffe avec une mise à jour de son application de santé Health, en faisant mention aux Galaxy Watch 5 et 5 Pro. Ces montres n’ont pas encore été annoncées officiellement par le constructeur.

La version 6.22.0.069 de l’application Samsung Health liste plusieurs appareils auxquels il est possible de se connecter, dont les Galaxy Watch 5 et 5 Pro. Une image est présente à côté des deux modèles, mais Samsung utilise ici la même image que celle pour la Galaxy Watch 4.

Un détail intéressant est que l’application ne fait pas mention d’une Galaxy Watch 5 Classic. On peut donc en conclure que Samsung mettra un terme à cette gamme et que la Galaxy Watch 4 sera la dernière à l’avoir connue.

Il est bon de noter que Samsung fait souvent des erreurs en dévoilant les noms de ses produits en amont. Il s’est passé exactement le même scénario l’année dernière avec la Galaxy Watch 4. Cela s’est déroulé un mois avant la présentation officielle.

Quelques détails ont déjà fuité sur les montres. Le leaker Ice Universe a laissé entendre que Samsung pourrait abandonner la lunette tournante et que le bracelet pourrait utiliser un boîtier en titane léger mais solide, et un verre saphir résistant aux rayures. Si ces éléments pourraient faire grimper le prix, ils pourraient également donner à la nouvelle montre un look plus haut de gamme tout en améliorant sa durabilité.

Quand Samsung présentera-t-il ses montres ? Il n’y a pas encore d’information à ce sujet. La génération précédente a été dévoilée en août 2021. Une arrivée en août 2022 est donc probable, bien que ce ne soit pas encore confirmé.