Samsung serait sur le point de dévoiler une armada de nouveautés (Galaxy Fold 3, Galaxy Z Fold, Galaxy Watch 4, etc.)

Quelques semaines à peine après avoir dévoilé son nouveau système d’exploitation pour smartwatch (issu de la fusion entre Tizen et Wear OS), Samsung s’apprêterait à dévoiler une armada de nouveaux appareils. Si l’on en croit le site DigitalDailyNews, le géant sud-coréen présenterait ses prochaines nouveautés lors d’une conférence calée au 11 août. Au programme, une triplette d’appareils pliables (Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 3), une montre connectée Galaxy Watch 4 et des intras Galaxy Buds 2.

Rendu du Galaxy Z Fold 3

Galaxy Watch4 Classic pic.twitter.com/RDI6cq4ToR — Evan Blass (@evleaks) July 4, 2021

A noter que la Galaxy Watch 4 serait équipée de ONE UI Watch, le nouveau système d’exploitation dévoilé le 29 juin dernier. La Galaxy Watch 4 se déclinerait en deux versions, Standard et Classic, et en trois tailles (42, 44 et 46 mm). Les tarifs démarreraient à 350 euros pour le modèle Standard et à 470 euros pour la Classic. Dans la foulée de cette « fuite », Evan Blass, toujours lui, a « leaké » plusieurs rendus 3D de certains des appareils sus-cités.