Après une phase de test, voilà que la TV d’Orange devient disponible sur les téléviseurs de Samsung. C’est accessible aussi bien pour les clients d’Orange que pour ceux chez Sosh.

La TV d’Orange directement sur les téléviseurs de Samsung

L’idée ici est de tout gérer depuis son téléviseur par le biais d’une application spécifique, au lieu de passer par le décodeur d’Orange. Ainsi, vous pouvez tout gérer avec une seule télécommande (celle du téléviseur de Samsung en l’occurrence).

Il y a trois conditions pour profiter de cette offre :

Avoir une offre Orange ou Sosh avec un décodeur TV.

Posséder une Smart TV Samsung de 2018 ou un modèle plus récent.

Avoir installé et activé l’option TV d’Orange sur TV Connectée sur votre téléviseur depuis le store de Samsung.

Dans l’immédiat, l’accès à la TV d’Orange sur les téléviseurs de Samsung permet de voir toutes les chaînes qui sont dans votre abonnement. Il n’est pas encore possible d’acheter des films à la demande (VOD) ou de souscrire à des bouquets, mais ce sera prochainement possible selon l’opérateur. Ceux qui ont besoin de ces deux éléments doivent pour l’instant rester avec le décodeur.

L’option TV d’Orange sur TV connectée est facturée 5€/mois pour les clients fixe et mobile d’Orange et Sosh. Par contre, elle est offerte sur demande pour tous ceux qui ont une offre Livebox Up ou Max.