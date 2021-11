La TV d’Orange débarque sur les téléviseurs de Samsung

Les clients d’Orange et Sosh peuvent désormais profiter de l’application TV de l’opérateur historique sur leur téléviseur Samsung. Plus besoin d’utiliser le décodeur, le téléviseur à lui seul suffit.

La TV d’Orange arrive sur les téléviseurs de Samsung

Dans un communiqué, Samsung dit que les clients peuvent accéder aux principaux services TV d’Orange :

200 chaînes TV en direct ;

Des services de replay, pour retrouver leurs émissions préférées après leur diffusion ;

Le service d’enregistrement multi-écrans pour les abonnés à l’option ;

Un accès dématérialisé à un large catalogue de contenus et de services.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat noué avec Orange. Aujourd’hui, Samsung devient le premier acteur à proposer les offres de trois opérateurs majeurs avec Bouygues Telecom (BBox Smart TV), Iliad (Oqee by Free) et maintenant Orange (TV d’Orange). Ce partenariat témoigne de notre volonté de proposer la meilleure expérience Smart TV à nos utilisateurs, en innovant continuellement à travers le développement de nouveaux usages et offres TV » explique Guillaume Rault, vice-président de la division Consumer Electronics de Samsung Electronics France.

L’application TV d’Orange est disponible sur les gammes de Smart TV Samsung 2019, 2020 et 2021. Elle sera prochainement disponible sur les gammes 2018, selon le constructeur. Une information de taille est toutefois manquante : quelle est la qualité ? Les clients peuvent-ils s’attendre à avoir le même rendu que le flux vidéo venant du décodeur ?