Taïwan arrête de fournir des puces à la Russie et à la Biélorussie

Taïwan prend ses distances avec la Chine dans sa gestion de la crise Ukrainienne. Le ministère taïwanais des Affaires économiques vient en effet d’annoncer la suspension avec effet immédiat des exportations de puces électroniques à destination de la Russie et de la Bioélorussie. Le blocage des exportations concerne la livraison de tout matériel permettent de fabriquer ces puces.

Cette mesure est encadrée par des conditions… assez inutiles puisque ces dernières reviennent dans les faits à tout bloquer. En effet, les entreprises de Taïwan ne peuvent plus exporter vers la Russie et la Biélorussie des puces de 5 GFLOPS ou plus et dont la fréquence est supérieure ou égale à 25 MHz (entre autres). Autant dire que rien ne pourra se glisser entre les mailles de cet embargo. On notera enfin que la décision du Ministère des Affaires Economiques fait écho à celle du géant local TSMC, qui avait déjà pris la décision de ne plus exporter de composants vers la Russie dès le mois de février.