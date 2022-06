Elon Musk et le télétravail à Tesla : « bossez au bureau… ou démissionnez ! »

Pas si moderne que cela le Musk (mais qui en doutait vraiment ?). L’entrepreneur star est aussi visionnaire et futuriste dans ses projets qu’il se montre conservateur (euphémisme) sur les sujets sociétaux (attaques incessantes contre la communauté LGBT, obsessions anti-« wokes »)… ou sur l’organisation du travail.

Dans un mail envoyé récemment aux employés de Tesla, Elon Musk avoue ainsi sa détestation du télétravail. Ce mail, dont l’objet – « le télétravail n’est plus acceptable » – ne laisse pas beaucoup de place à l’interprétation, cible directement celles et ceux qui à Tesla souhaiteraient continuer de travailler depuis leur domicile :

« Toute personne qui souhaite travailler à distance doit être dans le bureau pour un minimum (et je veux bien dire un « minimum ») de 40 heures par semaine ou partir de chez Tesla. C’est moins que ce que nous demandons aux ouvriers des usines. »

Elon Musk précise en outre que les rares exceptions qui pourraient être décidées devront d’abord passer par sa propre supervision. En une passe, on apprend donc que les ouvriers de chez Tesla travaillent bien plus de 40 heures par semaine, et qu’il n’existe aucune forme de souplesse ou d’alternative au travail au bureau pour les postes informatisés. Elon Musk prétend que le télétravail nuit à la qualité des produits de l’entreprise, mais dans le monde réel, une étude publiée l’an dernier montrait plutôt que les télétravailleurs étaient nettement plus productifs que ceux qui se rendaient sur le lieu de travail.