Microsoft officialise le Surface Laptop Go 2 (plus de stockage, moins cher)

Quelques heures seulement après une grosse fuite sur les spécifications de l’appareil, Microsoft vient donc d’officialiser le Surface Laptop Go 2, qui tient beaucoup de son prédécesseur. On retrouve donc une dalle tactile 12,4 pouces de 1536 x 1024 pixels et une mise à jour itérative des composants, avec un CPU Intel Core i5 de 10e génération, 4 à 8 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage SSD sur le modèle de base (contre 64 Go sur le modèle précédent), et… un coloris vert sauge en plus des coloris qui étaient déjà proposés sur le Surface Laptop Go (soit gris platine, sable, bleu). L’autonomie avoisinerait les 13 heures.

Le modèle de base (Core i5 + 4 Go de RAM + 128 Go de stockage SSD) sera proposé à 669 euros, le Surface Laptop Go 2 avec 8 Go de RAM passe à 769 euros, et enfin la version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage en SSD + lecteur d’empreintes grimpe à 869, ce qui est nettement mieux que le modèle « haut de gamme » de la génération précédente (facturé 999 euros tout de même…).

Tous ces nouveaux modèles de Surface Laptop Go 2 seront disponibles à la vente en France dès le 7 juin prochain.