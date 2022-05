Surface Laptop Go 2 : les caractéristiques techniques en fuite

Microsoft prépare un Surface Laptop Go 2 et les caractéristiques techniques de l’ordinateur portable ont aujourd’hui fuité. Cela fait suite à une gaffe d’un revendeur coréen qui a publié les détails avant la présentation officielle.

Des détails techniques sur le Surface Laptop Go 2

Le Surface Laptop Go 2 n’apportera pas beaucoup de changements notables à l’extérieur ou aux fonctionnalités. Le principal point fort de la mise à niveau sera le nouveau processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération (contre la 10e génération avec le modèle actuelle) et un stockage de base de 128 Go (le double du modèle actuel). La fuite révèle également « une webcam HD améliorée » sans plus de précision.

Côté écran, il y aura toujours une dalle de 12,4 pouces avec un ratio de 3:2. L’ordinateur portable sera par ailleurs disponible avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en option. Ce sera 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le modèle de base. Aussi, il y aura un port USB-A, un port USB-C, une prise jack, le connecteur propriétaire de Microsoft pour la charge et un capteur d’empreintes. Enfin, l’autonomie annoncée est de 13 heures et demie.

Il semblerait que l’annonce officielle par Microsoft se fera incessamment sous peu puisque le commerçant coréen a annoncé l’ouverture des précommandes pour le 2 juin. L’annonce aura probablement lieu demain ou après-demain.