[Test] Microsoft Surface Laptop Go : un design extrêmement séduisant, mais de gros compromis sur certains composants

Situé entre le Surface Laptop (plus notebook que tablette) et le Surface Go (plus tablette que notebook), le Surface Laptop Go se présente comme un ultra portable élégant, productif (Core i5), avec un tarif de départ accessible. Outre un design largement au dessus du tout venant pour ce type d’appareil, le Surface Laptop Go propose aussi quelques specs qui semblent directement le ranger dans la catégorie des portables high-tech, comme le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0 ou bien encore un capteur d’empreinte situé sur le bouton d’activation. Mais à l’usage, qu’en est-il de ces belles promesses d’ultra portabilité, et surtout, le tarif est-il vraiment si bien calibré que cela pour le public cible (travailleurs indépendants, étudiants, professionnel bureautique, etc.) ? Toutes les réponses dans le test qui suit :

Un ultra-portable très élégant et léger

Depuis quelques temps, c’est peu dire que le design des PC recommence à stagner. Le retour en force des PC gaming (desktop ou portable) et peut-être aussi la crise larvée du secteur ces trois dernières années n’ont pas vraiment mis à l’honneur les pôles design des différents fabricants. Sauf sans doute chez Microsoft : le Surface Laptop Go n’est pas seulement ultra compact (27,8 x 20,5 cm) et ultra léger (1,1 kilo sur la balance), il est aussi et surtout franchement beau, voire élégant.



Les matériaux, la finition générale ainsi qu’un vrai sens de l’épure permettent au Surface Laptop Go de s’envoler très au dessus du moindre Chromebook ou ultra portable Acer… en terme de look tout au moins.

Clavier et Trackpad au dessus du lot

Les bordures fines autour de l’écran, le choix de l’alu brossé ainsi qu’un large trackpad extrêmement doux au toucher complètent la panoplie « esthétique et sensible » de ce bel ordinateur. Le duo clavier-trackpad mériterait presque un article à lui seul: les touches pourtant très fines répondent avec précision et sont agréables au toucher, tandis que le large trackpad – aussi lisse et glissant qu’une patinoire – n’a aucun mal à rivaliser en praticité avec celui des MacBook, ce qui est un gros compliment. Rappelons ici que tout ultra portable digne de ce nom DOIT disposer d’un trackpad efficace permettant de se passer d’une souris (lorsqu’on l’utilise sur les genoux par exemple). Contrat rempli sur ce point avec le Laptop Go, même si l’on regrette l’absence de rétro-éclairage sur le clavier.

L’épure générale touche aussi les ports disponibles, ce qui n’est pas forcément un bon point : le Surface Laptop Go ne dispose en effet que d’un port USB-C, un port USB-A, une prise Jack 3,5 mm ainsi bien sûr que le port d’alimentation Surface Connect. Assez bof.

La touche d’activation contient un capteur d’empreintes assez efficace

Affichage : peut mieux faire

Dès l’allumage, un premier vrai bémol : l’écran du Surface Laptop Go n’est pas un foudre de guerre. On le savait en regardant la fiche technique de l’appareil, mais cela se vérifie malheureusement d’un simple coup d’œil. La dalle HD+ IPS 12,4 pouces affiche une définition de seulement 1 536 x 1 024 pixels, soit une densité par pouce vraiment faible (148 ppp). Autant être honnête sur ce point : cette fiche technique au rabais se remarque réellement sur les images haute définition, certains dégradés de couleurs et donne parfois (rarement) un léger grain aux images affichées. Rajoutons en outre que la luminosité maximum n’est pas terrible (oubliez la terrasse ensoleillée).

Rien de trop gênant en soi pour celui ne fait que de la bureautique (ou l’étudiant qui bosse ses cours à distance en pleine pandémie), mais nous déconseillons franchement le Laptop Go pour tous ceux qui souhaitent en faire essentiellement un usage (même amateur) dans les domaines de la photo, de la vidéo ou de l’infographie au sens large. En revanche, regarder des films ou des vidéos YouTube dessus n’est pas un calvaire, même s’il faut faire une croix sur les nouveautés d’affichage les plus en vue (HDR notamment). Autre point noir, la qualité sonore, qui est en dessous de l’acceptable avec les HP fournis. Le son sort comme étouffé, sans aucune précision, relief ou sensation d’espace. Le visionnage au casque est donc plus que recommandé.

Performances : le Core i5 assure l’essentiel

Les performances du Surface Laptop Go sont celles attendues sur une machine ultra portable équipée d’un Core i5 épaulé par 8 Go de RAM LPDDRAx (4 Go sur le modèle de base) et un iGPU intégré. En clair, ce sera bien suffisant pour des tâches bureautique (même en usage pro) et pour quelques jeux pas trop gourmands, mais il ne faut pas en attendre beaucoup plus : la bécane mouline et chauffe vite sur un titre comme Asphalt 9, qui n’est pourtant pas le jeu PC le plus gourmand en ressources (quant au framerate constant, on oublie aussi…).

A vrai dire, cela a t-il même un sens de tester cette bécane sur ces usages très ciblés ? Sans doute pas. Toujours dans le domaine des perfs globales, le lecteur d’empreintes intégré dans une touche s’avère efficace, même si l’on doit parfois s’y reprendre à deux reprises (cela arrive 1 fois sur 4 en moyenne). Enfin, la cam frontale 720p est d’une qualité très, très, très moyenne, avec du grain et un manque de clarté.

Windows 10 S : le jardin fermé version Microsoft

Remarque importante : le Surface Laptop Go est livré avec Windows 10 S, qui n’autorise par défaut QUE les seules applications validées par Microsoft, soit essentiellement celles téléchargées via le Windows Store. Heureusement, il reste toujours possible d’installer un Windows 10 débridé, mais cet aspect « jardin fermé » n’est pas une bonne surprise.

L’autonomie du Surface Laptop Go est d’environ 8 à 9 heures, ce qui est loin des 13 heures annoncés par Microsoft. Et encore n’a t-on pas poussé la luminosité de l’écran à fond…

Conclusion : le ramage ne se rapporte pas toujours au plumage

Très élégant, léger et suffisamment puissant pour la plupart des tâches grâce son processeur Core i5, le Surface Laptop Go aurait largement gagné à ne pas trop rogner sur la qualité de certains composants. L’autonomie, l’écran ou le nombre de ports rentrent plutôt dans la catégorie des « bof » tandis que le rendu sonore, la webcam intégrée ainsi que Windows S par défaut intègrent directement la case « déceptions ». Heureusement, la qualité du clavier et du trackpad, vraiment très au dessus de la concurrence, en font tout de même un appareil bien adapté aux tâches bureautiques, le surf journalier ou la consultation de mails. Reste tout de même le prix de la configuration de base : un peu plus de 600 euros pour 64 Go de stockage, 4 Go de RAM, sans capteur d’empreintes, c’est tout de même très cher payé… même pour un ultra portable aussi joli à regarder.

