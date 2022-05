Obi-Wan Kenobi devient la série Disney+ la plus regardée au lancement

Obi-Wan Kenobi a attiré du monde, beaucoup de monde même, au point d’être la série Disney+ la plus regardée au lancement. Les deux premiers épisodes sont sortis le 27 mai.

Ce sont les comptes Twitter officiels de Star Wars et de Disney+ qui ont annoncé la nouvelle avec le même message. « Merci aux meilleurs fans de la galaxie pour avoir fait d’Obi-Wan Kenobi la série Disney+ originale la plus regardée au lancement dans le monde à ce jour, sur la base du nombre d’heures de streaming pendant le week-end de lancement », peut-on lire. Il n’y a toutefois pas d’informations sur le nombre de spectateurs ni sur le nombre d’heures.

Thank you to the best fans in the galaxy for making #ObiWanKenobi the most-watched @disneyplus Original series premiere globally to date, based on hours streamed in an opening weekend. pic.twitter.com/bC5WI0kAby

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022