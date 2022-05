🔥 Free Mobile lance un forfait 80 Go à 8,99€/mois « à vie »

Free Mobile propose aujourd’hui un nouveau forfait qui coûte 8,99€/mois et ce prix se veut « à vie » selon l’opérateur. Cela change d’une offre similaire déjà proposée par l’opérateur, mais dont ce prix était uniquement proposé la première année et qui passait ensuite à 19,99€/mois dès la deuxième année. Ici, il n’y a pas de limite dans le temps.

Un nouveau forfait de Free Mobile à 8,99€/mois pour 80 Go

Dans le détail, le forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet mensuel de 80 Go. Il est bon de noter que les abonnés avec cette offre ne pourront pas profiter du réseau 5G de l’opérateur, elle donne seulement accès à la 2G, la 3G et la 4G. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également en illimité. Pour ce qui est d’Internet, le quota est de 8 Go.

Free Mobile ne passe pas par son site pour ce forfait à 8,99€/mois « à vie », mais par Veepee. L’offre est donc à retrouver à cette adresse et se veut disponible jusqu’au 10 juin à 6 heures du matin. Il n’est toutefois pas impossible que l’opérateur étende la durée, comme il l’a déjà fait dans le passé avec d’autres promotions.