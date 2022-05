OnePlus Nord 2 : Android 12 est disponible en version stable

Après deux bêtas, OnePlus propose la version stable d’Android 12 pour son OnePlus Nord 2. Il s’agit d’un déploiement progressif, certains utilisateurs ont donc la mise à jour dès aujourd’hui et les autres l’auront d’ici les prochains jours/semaines.

Android 12 maintenant disponible en version stable sur le OnePlus Nord 2

Il faut savoir que la deuxième bêta avait pour numéro de version C.04. Et comme le note XDA-Developers, la version finale d’Android 12 pour le OnePlus Nord 2 dispose aussi de la version C.04. Le constructeur a donc estimé que la deuxième bêta était suffisamment stable pour devenir la version finale distribuée à l’ensemble des utilisateurs. La mise à jour pèse 4,89 Go.

Outre le passage à Android 12, la mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités telles qu’un système de batterie intelligent pour une plus grande autonomie, un mode sombre amélioré avec trois niveaux réglables, le style Canvas pour l’affichage permanent et le système HyperBoost pour offrir une expérience de jeu stable. De plus, OnePlus a inclus les mises à jour de sécurité d’Android de mai 2022, soit les derniers en date.

Comme dit précédemment, il s’agit d’un déploiement progressif. Il n’est donc pas impossible que la mise à jour n’apparaisse pas encore sur votre OnePlus Nord 2. Vous n’avez plus qu’à patienter dans ce cas.