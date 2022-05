OnePlus veut votre aide pour améliorer OxygensOS, sa surcouche Android

OnePlus a pour vocation d’améliorer OxygenOS, à savoir sa surcouche Android, et demande aujourd’hui un coup de main à ses utilisateurs. Le fabricant a posté un sondage pour avoir des avis.

Une amélioration pour OxygenOS

Le sondage (disponible ici) commence par quatre questions :

Quels sont la marque et le modèle du téléphone que vous utilisez actuellement ?

Quelle est la meilleure fonctionnalité du système d’exploitation que vous utilisez actuellement ?

Quelle est la pire fonctionnalité du système d’exploitation que vous utilisez actuellement ?

Avez-vous déjà fait l’expérience de fonctionnalités utiles dans d’autres systèmes d’exploitation, dont vous espérez qu’elles seront adaptées au système d’exploitation que vous utilisez actuellement ?

OnePlus demande ensuite aux utilisateurs de classer des fonctionnalités en choisissant un chiffre entre 1 et 9 (1 étant très important, 9 pouvant être une fonctionnalité jugée inutile). Ils sont ensuite invités à faire de même, mais pour des éléments de personnalisation.

« Votre expérience et vos idées peuvent nous aider à apporter de nouvelles améliorations de manière plus efficace. Nous vous invitons donc à participer à une enquête rapide et à partager votre opinion », indique OnePlus.

Pour rappel, OnePlus devait au départ fusionner sa surcouche OxygenOS avec ColorOS d’Oppo. Mais le projet a été finalement abandonné au vu des nombreuses critiques. OnePlus a ensuite proposé OxygenOS 12, mais cette version comprend plusieurs bugs, ce qui dérange naturellement les utilisateurs. Le groupe compte donc se rattraper avec OxygenOS 13.