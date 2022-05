Publicité en ligne : le Royaume-Uni enquête sur Google pour abus de position dominante

L’autorité britannique de la Concurrence (CMA) a ouvert une enquête sur les pratiques de Google dans la publicité en ligne. Elle s’inquiète d’un éventuel abus de position dominante qui pourrait nuire à l’accès à l’information pour les Britanniques.

Une enquête vise Google et ses pratiques avec la publicité

C’est la deuxième enquête ouverte par la CMA sur Google et sa maison mère Alphabet après celle sur un possible accord illicite du géant d’Internet avec Meta, la maison mère de Facebook. « Google bénéficie déjà de positions fortes à plusieurs niveaux de la technologie publicitaire » numérique « et facture des frais à la fois aux éditeurs et aux annonceurs », explique la CMA dans un communiqué.

L’autorité va notamment évaluer si les pratiques de Google dans les technologies de vente d’espaces publicitaires en ligne déforment la concurrence, par exemple en limitant l’interopérabilité de ses plateformes d’échange publicitaires ou en liant ces services entre eux, ce qui compliquerait les offres rivales.

Le gendarme de la concurrence britannique s’inquiète aussi que Google puisse avoir utilisé son serveur de publication de publicités pour favoriser ses propres services d’échanges, tout en prenant des mesures pour évincer les services rivaux.

En 2019, les annonceurs britanniques ont dépensé environ 1,8 milliard de livres (2,11 milliards d’euros) dans les publicités en ligne. Cela représente un marché important car il permet à des millions de Britanniques d’avoir accès des sites d’informations qui dépendent de recettes publicitaires et sont ainsi gratuits à la consultation. « Une concurrence affaiblie peut réduire les recettes publicitaires des éditeurs de presse, qui pourraient être forcés de compromettre la qualité de leurs contenus pour réduire leurs coûts ou de les rendre payants », détaille la CMA. « Cela peut aussi augmenter les coûts pour les annonceurs qui sont ensuite reportés sur les prix des biens et services », ajoute-t-elle.