Dyson dévoile plusieurs prototypes de robots ménagers

Dyson prend décidément très au sérieux le secteur du robot ménager, et cela va encore bien plus loin que son aspi-robot Dyson 360 Eye. Lors de la Conférence sur la Robotique et l’automation qui se déroulait il y a quelques jours à Philadelphie (USA), la firme britannique a dévoilé plusieurs prototypes de robots développés dans le plus grand secret (le secret est donc levé).



Dyson a donc présenté des bras robots (de type industriel) nettoyeurs de meubles ou capables de ranger la vaisselle, des mains robotisées qui peuvent se saisir délicatement d’objets mous, et d’autres machines encore à l’état de pré-prototype fonctionnel.

Cette démonstration de force n’est pas tout à fait une surprise : Dyson a en effet embauché ces dernières années environ 250 ingénieurs roboticiens spécialisés dans le machine learning, les capteurs, la mécatronique, ou la computer vision, et prévoit de recruter encore 700 profils spécialisés sur les 5 prochaines années. Objectif final de ces investissements massifs : créer le centre de robotique le plus avancé du Royaume Uni (à Hullavington Airfield), et commercialiser l’équivalent de Rosie avant la fin de la décade.