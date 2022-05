Windows 11 va supporter les widgets tiers en 2022, annonce Microsoft

Microsoft a profité de sa conférence BUILD pour notamment annoncer l’arrivée des widgets tiers sur Windows 11. Ce sera disponible en 2022, mais il n’y a pas encore une date de disponibilité précise.

Davantage de widgets pour Windows 11

Actuellement, le système de Windows 11 est limité aux widgets natifs créés par Microsoft, et la sélection est plutôt restreinte. Microsoft a créé des widgets pour ses applications Outlook et To Do, mais les autres sont essentiellement des widgets qui fonctionnent grâce à Internet en présentant la météo, les flux de divertissement ou les actualités dans le panneau de widgets dédié.

« Les utilisateurs apprécient l’accès rapide au contenu le plus important pour eux d’une manière transparente, sans interrompre leur flux », déclare Panos Panay, responsable des appareils et de Windows. « Dès la fin de l’année, vous pourrez commencer à créer des widgets en tant qu’expériences compagnon pour vos applications Win32 et PWA sur Windows 11, grâce à la plateforme Adaptive Cards », a-t-il ajouté.

Il n’y a pour l’instant pas plus d’information sur le sujet. Il faudra attendre les prochains mois pour que Microsoft soit plus bavard.

À noter que Microsoft a récemment ajouté la recherche sur le bureau pour les membres du programme Windows Insider sur le canal Dev. Cela pourrait conduire à un avenir où nous serons réellement en mesure de mettre des widgets sur le bureau, similaire à ce que Windows était il y a plus d’une décennie. Mais ce point nécessite une confirmation.