Affaire Cambridge Analytica : le procureur général de Columbia attaque Mark Zuckerberg en justice

Telle un fantôme, l’affaire Cambridge Analytica revient hanter Mark Zuckerberg. Alors que le CEO de Facebook/Meta se démène déjà au milieu d’une grosse pile d’enquêtes pour abus antitrust et non-respect des données personnelles, voila qu’un certain Karl Racine, procureur général du district de Columbia, remet une pièce dans la machine. Le procureur Karl Racine accuse en effet Mark Zuckerberg d’avoir eu le contrôle direct sur des décisions qui ont emmené à l’énorme fuite de données personnelles au coeur de l’affaire Cambridge Analytica.

Pour rappel, la firme Cambridge Analytica avait recueilli en 2018 jusqu’à 70 millions de données utilisateurs (dont 340 000 résidents du district de Columbia), le tout sans le consentement des intéressés. Ces données auraient potentiellement servi à une tentative de manipulation des élections américaines. La première plainte ciblait bien évidemment Meta, mais cette fois, le procureur de Columbia s’attaque directement à la personne de Mark Zuckerberg. Karl Racine considère en effet que les décisions passées du CEO de Meta ont enfreint le Consumer Protection Procedures Act (CPPA), ce qui pourrait déboucher sur de très lourds dommages et intérêts.

Le communiqué de Kar Racine : « Depuis le dépôt de plainte historique contre Facebook, mon bureau s’est battu bec et ongles contre les efforts caractéristiques de l’entreprise (Meta, Ndlr) pour résister à la production de documents et autres tentatives de contrecarrer notre procès. Nous continuons à persister et avons suivi les preuves jusqu’à M. Zuckerberg. Cette faille de sécurité sans précédent a exposé des dizaines de millions d’informations personnelles d’Américains, et les décisions de M. Zuckerberg ont représenté un effort « pluriannuel » pour induire en erreur les utilisateurs concernant l’étendue de la conduite fautive de Facebook. Cette action en justice est non seulement justifiée, mais nécessaire, et envoie un message selon lequel les chefs d’entreprise, y compris les PDG, seront tenus responsables de leurs actes ».