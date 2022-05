Nvidia admet que GeForce Now ne remplace pas (encore) une PS5 ou un PC gaming

GeForce Now est le service de cloud gaming de Nvidia, mais peut-il remplacer une PlayStation 5 ou un PC gaming ? La réponse est non et c’est Nvidia qui le dit.

GeForce Now va s’améliorer avec le temps

« Nous n’en sommes pas encore là, mais le cloud gaming est une excellente alternative pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir une nouvelle console ou un PC gaming, ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux sur d’autres appareils », a déclaré Phil Eisler, le vice-président de GeForce Now dans une interview accordée à TechRadar. « Les Chromebook et les téléphones sont désormais les types de clients qui connaissent la plus forte croissance sur GeForce Now, et ce segment est en train de rattraper rapidement les ordinateurs portables avec une puce graphique intégrée et les Mac », a ajouté le responsable.

Nvidia n’est pas le seul sur le marché du cloud gaming. En effet, il y a des concurrents comme Microsoft avec son Xbox Cloud Gaming et Google avec Stadia. Selon Phil Eisler, Nvidia ne cherche pas à s’appuyer sur les services concurrents pour s’améliorer, la société préfère se baser sur les retours de ses joueurs. « Nous passons plus de temps à apprendre des joueurs. Les joueurs PC nous ont dit qu’ils voulaient pouvoir jouer à des jeux free-to-play ou aux jeux qu’ils possèdent déjà sur les boutiques de jeux Steam, Epic, Uplay et Origin », a déclaré le responsable. « Et ils veulent jouer sur tous leurs appareils en utilisant des plateformes GeForce dans le cloud. Cette formule simple a fait le lien avec les joueurs et a permis à GeForce Now de se démarquer des autres services de cloud gaming ».

GeForce Now ne remplace donc pas une PlayStation 5 ou un PC gaming, mais Phil Eisler pense que cela arrivera un jour. Il rappelle qu’il y a eu des évolutions au fil du temps. La dernière en date est la possibilité de jouer en 4K et 120 images par seconde. Et comme on peut s’en douter, il y aura d’autres améliorations au fil du temps.