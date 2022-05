Pour Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, les cryptomonnaies « ne valent rien » et elles devraient être réglementées. Elle a fait cette déclaration lors d’une intervention à la télévision néerlandaise, rapporte Bloomberg.

Une mise en garde contre les cryptomonnaies par la présidente de la BEC

Christine Lagarde se dit préoccupée par les personnes « qui ne comprennent pas les risques, qui vont tout perdre et qui seront terriblement déçues, c’est pourquoi je pense que cela devrait être réglementé ». Elle va en réalité plus loin. « Mon humble avis est que [les cryptomonnaies] ne valent rien, sont basées sur rien et il n’y a pas d’actif sous-jacent pour servir d’ancre de sécurité ».

Elle promet une garantie sur une future monnaie numérique en Europe avec l’euro. « La Banque centrale sera derrière et je pense que c’est très différent de beaucoup de ces choses », a ajouté la présidente de la BEC. Elle précise que ne détient aucune cryptomonnaie, mais elle surveille tout cela de près, notamment parce que l’un de ses fils en dispose.

Cette déclaration intervient en pleine période de turbulences sur les marchés de cryptomonnaies, avec le Bitcoin et l’Ethereum qui ont chuté de 50% par rapport au pic de l’année dernière. Dans le même temps, la classe d’actifs fait l’objet d’un examen plus rigoureux de la part des régulateurs, qui s’inquiètent des dangers qu’elle peut représenter pour le système financier au sens large.

D’autres responsables de la Banque centrale européenne ont déjà fait part de leurs préoccupations. L’un d’entre eux, Fabio Panetta, membre du directoire, a déclaré en avril que les crypto-actifs « créent un nouveau Far West » et a établi un parallèle avec la crise des prêts hypothécaires à risque de 2008.