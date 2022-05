Panne Internet chez Orange : plusieurs sites/services sont inaccessibles

Une panne Internet est en cours chez Orange avec la Livebox, plusieurs sites et services sont inaccessibles ou sont très lents d’accès. DownDetector montre que les problèmes ont réellement commencé vers 20h38.

Panne Internet chez Orange juste alors que le week-end commence

La carte des problèmes montrent que la panne d’Internet chez Orange touche surtout des clients à Paris, Marseille, Lyon, Lille et Bordeaux. Il y a également des signalements dans d’autres villes, bien qu’ils soient moins nombreux.

Plusieurs internautes sur Twitter ont publié des messages pour confirmer les problèmes d’accès :

Y’a un problème de connections chez Orange ? @Orange_France — Maro 🥇 (@katchan_mlkhz) May 20, 2022

orange bug 🤡nice je suis sur ma co bouygue — EsTy (@EsTyftn) May 20, 2022

orange ils sont en sueur la dans les bureaux — yaya (@laurineprz) May 20, 2022

Orange qui bug à mort — Epsylone 🤡 (@epsylonetattoo) May 20, 2022

ORANGE BUG WTFFFF — xsweeze (@xsweezefn) May 20, 2022

L’opérateur n’a pas encore réagi, il est donc difficile de savoir ce qui coince. Lors de précédentes pannes, il s’agissait régulièrement de soucis avec les DNS. Certes, il est possible de changer les DNS au niveau de ses appareils, mais Orange ne permet pas un changement au niveau de sa box. Et cela pose des soucis. Il faut donc patienter et attendre le retour à la normale.