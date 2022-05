Clin d’œil : Bill Gates utilise un smartphone pliable et ce n’est pas celui de Microsoft

Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a participé à un Ask Me Anything sur Reddit où les internautes ont pu lui poser des questions et l’une d’entre elles a concerne son smartphone. Il a indiqué qu’il utilisait un smartphone pliable, mais ce n’est pas le Surface Duo 2 de Microsoft.

Samsung plutôt que Microsoft pour Bill Gates

« J’ai un Android, le Galaxy Z Fold 3 », a déclaré Bill Gates. Il utilise donc le dernier smartphone pliable en date de Samsung. Pourquoi ce choix ? « J’en essaie plusieurs. Avec cet écran, je peux me contenter d’un super PC portable et d’un téléphone, et rien d’autre », a-t-il dit.

Le Galaxy Z Fold 3 a vu le jour en août 2021 et se veut un modèle haut de gamme. Il dispose d’un écran de 7,6 pouces et d’un autre écran à l’extérieur de 6,2 pouces. Il embarque aussi le processeur Snapdragon 888 et 12 Go de RAM. En comparaison, le Surface Duo 2 de Microsoft a un écran de 5,8 pouces quand il est plié et de 8,3 pouces quand il est déplié. Lui aussi a le droit au processeur Snapdragon 888, mais se contente de 8 Go de RAM.

À voir maintenant si Bill Gates basculera sur le Galaxy Z Fold 4 quand celui-ci sortira cette année. La logique voudrait que Samsung l’annonce en août, comme les deux modèles précédents. La sortie pourrait avoir lieu à la fin août ou en septembre.