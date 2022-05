Death Stranding 2 est en développement, annonce Norman Reedus

Norman Reedus, qui interprète Sam Bridges dans le jeu vidéo Death Stranding, annonce qu’une suite est en cours de développement. C’est une déclaration intéressante sachant que Kojima Productions, qui développe le jeu, n’a pas annoncé publiquement une suite.

Death Stranding 2 va voir le jour

« On vient de commencer le deuxième », a déclaré Norman Reedus dans une interview avec le magazine Leo. À propos de son rôle de livreur post-apocalyptique dans le jeu de Hideo Kojima, l’acteur indique qu’il « m’a fallu deux ou trois ans pour terminer toutes les sessions de MoCap et tout le reste. Cela demande beaucoup de travail. Et puis le jeu est sorti, et il a remporté tous ces prix, et c’était une chose énorme, alors nous avons juste commencé la deuxième partie de cela ».

Le fait que Death Stranding 2 sortira est moyennement une surprise. En août dernier, Norman Reedus avait déjà évoqué ce titre, mais expliquait à ce moment être en négociations. À cette période, il était incertain s’il parlait d’une véritable suite ou bien de la version Director’s Cut du premier jeu qui est sorti en septembre 2021. Maintenant, on comprend qu’il faisait bien référence à un tout nouvel opus.

Le premier Death Stranding a vu le jour en 2019, d’abord en tant qu’exclusivité sur PlayStation 4. Il est arrivé plus tard sur PlayStation 5 et sur PC.