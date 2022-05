Une nouvelle série Daredevil est en développement chez Disney+

Daredevil n’a pas dit son dernier mot et aura le droit à une nouvelle série chez Disney+. Selon les informations de Variety, le projet est en cours développement chez Marvel Studios avec Matt Corman et Chris Ord attachés à la série pour s’occuper du scénario et de la production.

Marvel prépare une nouvelle série Daredevil

Les fans de Daredevil ont déjà eu le droit à une série (qui a été annulée après trois saisons), mais elle était disponible chez Netflix avec Charlie Cox dans le rôle principal. Elle a d’ailleurs quitté le catalogue de Netflix et rejoindra celui de Disney+ le 29 juin prochain, tout comme Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher, Luke Cage et Defenders.

Charlie Cox joue le rôle de Matt Murdock/Daredevil et il a récemment fait une apparition dans le film Spider-Man: No Way Home. Wilson Fisk, joué par Vincent D’Onofrio, a également refait une apparition, cette fois dans la série Hawkeye. Il était donc évident que Daredevil n’allait pas dire son dernier mot. De plus, il n’est pas impossible que le personnage apparaisse dans la prochaine série She-Hulk.

Reste à savoir maintenant ce qu’il va se passer. S’agira-t-il d’une suite de la série Netflix ? Un reboot ? Autre chose ? Actuellement, la série qui a fait ses débuts sur Netflix n’est pas canon au MCU, c’est-à-dire qu’elle n’est pas liée aux films et aux nouvelles séries Marvel. Mais qui sait, peut-être que les choses évolueront.