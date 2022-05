Disney+: les transfuges de Netflix arrivent sur la plateforme au mois de juin (Daredevil, Punisher, Jessica Jones, etc.)

Enfin ! Les séries Marvel Defenders et FX auparavant diffusées sur Netflix – dont Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders – ont désormais une date de sortie sur la plateforme de streaming Disney+. Ces series avaient été retirées de Netflix depuis le mois de février suite à la fin du contrat du diffusion (retrait qui explique peut-être une partie des départs massifs d’abonnés), mais ces dernières n’avaient pas encore de date d’arrivée sur la plateforme aux grandes oreilles. Les abonnés à Disney+ bénéficieront donc d’une grosse brouette de nouveautés super-héroïques dès le 29 juin prochain (toutes les séries seront disponibles ce jour).

Cette arrivée en bloc pourrait aussi amorcer l’introduction de certains de ces héros dans le MCU (c’est déjà presque sûr pour Matt Murdock, alias Daredevil, mais il serait étonnant que les autres stars restent longtemps dans l’ombre).