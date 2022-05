OVNI : le Pentagone affirme que les observations d’UFO sont de plus en plus nombreuses

Ce n’était plus arrivé depuis plus de 50 ans : le Congrès américain a tenu hier une audition publique sur les OVNI avec comme invités très spéciaux des responsables du Pentagone. Et cette fois, rien n’est caché sous la table. Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement pour l’US Navy, déclare ainsi que « Depuis le début des années 2000, nous avons observé un nombre croissant d’objets non autorisés ou non identifiés ». Des centaines d’observations ont été rapportées sur les dernières années, dont un certain nombre par des membres de l’armée américaine (contrôleurs radars, pilotes de chasse).

Si le Congrès et le Pentagone parle ainsi à coeur ouvert de ces observations, c’est aussi et surtout parce que ces phénomènes non identifiés sont devenus des sujets d’inquiétudes pour la sécurité nationale. L’UAP Task Force du Pentagone (qui recueille et tente d’expliquer ces observations étranges) classe les OVNI en 5 grosses catégories, soit les « faux positifs » (des oiseaux ou ballons aériens pris pour des OVNIs), les phénomènes atmosphériques naturels, les appareils volants fabriqués aux Etats-Unis (prototype de VTOL en test par exemple), les systèmes adverses étrangers (de nouveaux types de drones souvent chinois ou russes) et enfin, les véritables UFO (Unknown Flying Object), c’est à dire des objets volants dont les caractéristiques de vols ne correspondent à rien de connu (et sont donc à priori en dehors de l’état de l’art technologique actuel). C’est bien évidemment cette dernière catégorie qui inquiète le plus les autorités américaines.

Désirant « déstigmatiser » les observations d’OVNI, qui étaient encore largement moquées il y a quelques années, le Pentagone se refuse à évoquer la piste extra-terrestre concernant la catégorie UFO et explique n’avoir recueilli aucune donnée permettant de conclure à une origine « E.T ». En fait, personne ne sait ce dont il s’agit (les scientifiques de l’UAP Task Force ont bien bossé pourtant), et dans ce contexte, le repli sur des éléments connus – des technologies russes ou chinoises très avancées – a sans doute quelque chose de rassurant : la géopolitique permet toujours de composer avec des pays « ennemis », tandis qu’avec le méchant alien d’Independance Day c’est peut-être moins évident…