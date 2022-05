IBM imagine déjà des ordinateurs quantiques de 100 000 qubits !

IBM sur le chemin de l’hyper-puissance de calcul ? Big Blue a dévoilé il y a quelques jours sa roadmap pour ses prochains ordinateurs quantiques, et les chiffres ont de quoi donner le tournis : le géant américain anticipe en effet un ordinateur quantique à 4000 qubits dès 2025, soit environ 10 fois plus que sa puce Osprey qui sera dévoilée un peu plus tard cette année (annoncée à 433 qubits), et 40 fois plus que la puce quantique Eagle dévoilée l’an dernier (127 qubits) ! La progression restera ensuite quasi exponentielle, avec le processeur Condor à plus de 1100 qubits dès l’an prochain, et les 1386 qubits de Flamingo en 2024. En 2025, toujours le futur proche donc, les 4000 qubits seront franchis grâce au système Kookaburra qui embarquera trois puces Flamingo (soit 4158 qubits au total).

L’augmentation de la puissance unitaire des processeurs quantiques couplé à la capacité de faire fonctionner plusieurs processeurs ensemble devrait « inaugurer une ère de superordinateurs quantiques » selon Darío Gil, vice-président senior et directeur de la recherche chez IBM. Le vocabulaire est bien choisi : à partir de 2026, IBM envisage le plus sérieusement du monde la conception d’ordinateurs quantiques capables d’atteindre les 10 000 voire 100 000 qubits !

Pour se faire une bonne idée de la puissance dégagée par ces futurs monstres, il suffit de se rappeler que la suprématie quantique – qui désigne le nombre de qubits au-delà duquel plus aucun superordinateur classique n’est capable de gérer la croissance exponentielle de la mémoire et la bande passante de communication nécessaire pour simuler son équivalent quantique (source Wiki) – est atteinte entre 50 et 100 qubits, et que la puissance de calcul théorique d’un ordinateur quantique double à chaque fois qu’on lui adjoint un qubit !

Reste encore à maitriser cette hyper-puissance, et à en faire quelque chose d’exploitable au plan commercial, ce qui devrait être fait d’ici 3 à 5 ans selon les spécialistes du secteur.