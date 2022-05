Google et Samsung s’associent pour simplifier le partage des données entre les applications Android

Google et Samsung ont décidé de travailler ensemble pour créer Health Connect, une plateforme et une API qui permet de simplifier le partage de données entre les applications de fitness. Une synchronisation s’effectue entre les applications et les appareils.

Partenariat entre Google et Samsung pour les données sur Android

Une fois qu’un utilisateur active Health Connect, les développeurs peuvent compiler ses données de santé dans un endroit chiffré au niveau de l’appareil. Selon Google, les utilisateurs auront un contrôle total sur le type de données qu’ils partagent et sur les applications avec lesquelles ils les partagent. Si plusieurs applications collectent le même type de données, comme les pas effectués, les utilisateurs peuvent choisir de partager ces données avec une application plutôt qu’avec les autres.

Health Connect prend en charge plus de 50 types de données dans un certain nombre de catégories, notamment l’activité, les mesures corporelles, le suivi du cycle, la nutrition, le sommeil et plus encore.

« Nous travaillons aux côtés de Google et d’autres partenaires pour réaliser tous les avantages et le potentiel de Health Connect », a déclaré TaeJong Jay Yang, vice-président exécutif de Samsung. « Je suis heureux de confirmer que Samsung Health adoptera également Health Connect plus tard cette année. Avec la permission des utilisateurs, cela permettra aux développeurs d’applications de profiter des données précises et optimisées mesurées sur la Galaxy Watch pour Samsung Health et de les utiliser également dans leurs applications ».

À ce stade, Health Connect se veut disponible en bêta pour tous les développeurs d’applications Android. De plus, Google travaille avec les développeurs des applications MyFitnessPal, Leap Fitness et Withings pour un test en accès anticipé. Google Fit et Fitbit (qui appartient à Google) vont également profiter du nouveau système.