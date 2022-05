Netflix va proposer des contenus en direct

Netflix compte se pencher sur un format qui n’existe pas encore sur la plateforme, à savoir les contenus en direct. Jusqu’à présent, les utilisateurs choisissent des films, séries ou documentaires par le biais d’un catalogue, leur permettant de lancer la lecture à n’importe quel moment. À l’avenir, une nouvelle option de direct pourra plus ou moins faire penser à la télévision.

Le direct va faire ses débuts sur Netflix

L’idée de proposer du contenu en direct est encore à sa phase de développement, a confirmé Netflix auprès de Deadline. Ce format de diffusion sera surtout proposé pour programmes non scénarisés ou des one-man-shows spécifiques. Cela signifierait que la plateforme de streaming pourrait utiliser son nouveau système pour des votes en direct concernant des séries qui sont en compétition et des concours de talents, comme sa prochaine série de compétition de danse Dance 100.

Dans la même idée, il y a eu le festival Netflix Is A Joke où de nombreux comédiens ont fait un spectacle, ou au moins des sketchs devant un public. Certains d’entre eux ont été filmés pour être diffusés un jour sur Netflix. À l’avenir, les spectacles pourraient éventuellement être diffusés en direct afin que les spectateurs à domicile puissent vivre une expérience similaire à ceux qui sont sur place.

La concurrence se penche déjà sur le direct. Disney+, par exemple, a diffusé les Oscars en direct (aux États-Unis). Le service va également proposer la prochaine saison de Danse avec les stars (aux États-Unis), en exclusivité streaming et non plus sur la chaîne de télévision ABC. Du côté d’Apple TV+, il y a une fois par semaine deux matchs de baseball diffusés là encore en direct.

Il sera intéressant de voir si cette proposition du direct sur Netflix va attirer de nouveaux utilisateurs. Pour rappel, le service a récemment perdu 200 000 abonnés. C’est la première perte depuis une décennie.