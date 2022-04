Disney+ va se mettre aux contenus en direct, avec Danse avec les stars US

Dancing With The Stars, la version américaine de Danse avec les stars, change de diffuseur et passe en streaming sur Disney+. L’émission de danse, qui existe depuis 17 ans aux États-Unis, était jusqu’à présent diffusée à la télévision sur la chaîne ABC.

Du streaming en direct pour Disney+

Il faut savoir qu’ABC et Disney+ ont un point commun : le même propriétaire. En effet, Disney a la main sur la chaîne de télévision et sur le service de streaming. Proposer Danse avec les stars sur Disney+ est donc un moyen malin d’attirer davantage de monde sur son service de streaming.

« Après plus de 30 saisons du programme sur ABC, y compris deux spin-offs, Danse avec les stars quittera ABC cet automne afin que la chaîne puisse diffuser plusieurs matchs du Monday Night Football et développer et investir dans des programmes nouveaux et futurs », a déclaré ABC.

Le point à retenir ici est que l’émission sera diffusée en direct sur Disney+, comme c’est le cas actuellement à la télévision. Le service de streaming ne va donc plus se limiter aux films, séries et documentaires accessibles à la demande. On peut imaginer que d’autres programmes vont être proposés en streaming à l’avenir.

Get the Mirrorball ready. 🤩 Dancing with the Stars is moving to a new home when it returns this fall as the first LIVE series on #DisneyPlus! #DWTS 💃🕺 pic.twitter.com/CKmfgSgOZF — Disney+ (@disneyplus) April 8, 2022

Qu’en est-il de la France ?

L’arrivée de Danse avec les stars sur Disney+ concerne pour l’instant les États-Unis et le Canada. Naturellement, on peut se demander ce qu’il va se passer à l’avenir pour la France et les autres pays qui diffusent une version locale. Il est difficile de donner une réponse. A priori, on reste en France sur une diffusion sur TF1. Mais qui sait, les plans pourraient changer lors d’une future saison.