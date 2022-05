Bethesda repousse Starfield et Redfall à 2023 : une année blanche pour les Xbox Series ?

Cela s’annonce finalement pire que l’an dernier : les Xbox Series X et Series S pourraient être privées de la moindre exclusivité Microsoft Studios cette année. Bethesda vient en effet de confirmer sur son compte Twitter que les très attendus Redfall et Starfield étaient désormais repoussés au premier semestre 2023. Le communiqué explique que « Les équipes d’Arkane Austin (Redfall) et Bethesda Games (Starfield) ont d’incroyables ambitions pour leurs jeux et souhaitent s’assurer que vous recevrez les versions les plus complètes et parfaites de ceux-ci.” Starfield devait initialement sortir le 11 novembre de cette année.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Même si ce retard se justifie (et reste préférable à un titre rushé comme Cyberpunk 2077), la pilule est plus que dure à avaler pour les possesseurs d’une Xbox Series, ces derniers pouvant légitimement se demander si leur console accueillera bien des exclusivités AAA cette année (STALKER II a déjà été repoussé à la fin de l’année et on peut craindre le pire).

L’an dernier, les Microsoft Studios avaient livré une belle armada de gros titres, de Psychonauts 2 à Forza Horizon 5 en passant par Halo Infinite ou bien encore Microsoft Flight Simulator. En 2022… rien ?

Avec pourtant plus d’une vingtaine de studios dans sa besace, force est de constater que la division Microsoft Gaming peine toujours autant à livrer des gros titres de façon régulière, un soucis qui pourrait finir par peser lourd dans la balance alors qu’en face les studios PlayStation alignent les gros AAA avec une fréquence nettement plus soutenue.