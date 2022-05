Cela fait cinq ans maintenant que Nintendo a sorti la Switch. Il y a naturellement des interrogations sur la console qui va lui succéder et le sujet a justement été évoqué lors d’une série de questions/réponses avec les investisseurs. Cela fait suite à la publication des résultats financiers.

Comment faire une transition entre la Switch et la prochaine console ?

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, estime que la console qui succédera à la Switch se veut une « préoccupation majeure ». Le groupe ne veut pas répéter ce qui s’est passé entre la Wii et la Wii U, avec la première qui a connu un joli succès et la seconde pour qui ce fut compliqué.

« Contrairement au passé, nous continuons à avoir une grande variété de jeux prévus, même au-delà de cinq ans de sortie. Cela s’explique par le fait que le lancement de la Nintendo Switch s’est fait en douceur, ce qui nous a permis de concentrer toutes nos ressources de développement sur une seule plateforme », a expliqué Shuntaro Furukawa. « Cependant, la question de savoir si nous serons en mesure de passer tout aussi facilement de la Nintendo Switch à la prochaine génération de matériel est une préoccupation majeure pour nous. D’après nos expériences avec la Wii, la Nintendo DS et d’autres matériels, il est très clair que l’un des principaux obstacles est de savoir comment passer facilement d’un matériel à l’autre », a-t-il ajouté.

Nintendo cherche donc à atténuer le risque et compte sur « des relations à long terme avec nos clients ». Cela implique notamment de proposer de nouveaux jeux et des services qui s’appuient sur les comptes Nintendo. « Nous avons l’intention pour cela d’aider à construire un impact durable avec nos clients », précise le président.

À quand la Switch 2 ou un modèle Pro ? Le président de Nintendo n’a rien dit à ce sujet lors du rendez-vous avec les investisseurs. Mais qui sait, peut-être que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sera un élément déclencheur pour avoir la nouvelle console. Le jeu a été récemment reporté et verra le jour au printemps 2023.