Nintendo a vendu 107,65 millions de Switch et s’attend à une baisse

Nintendo annonce avoir vendu 107,65 millions de Switch depuis le lancement en mars 2017. Il y a eu 4,11 millions d’exemplaires vendus entre janvier et mars, et 23,06 millions de consoles sur les 12 derniers mois qui correspondent à son année fiscale 2022. Dans le détail, il y a eu 13,56 millions de Switch standard, 5,80 millions de Switch OLED et 3,70 millions de Switch Lite.

Les ventes de Nintendo Switch pour l’année fiscale 2022

Au départ, Nintendo avait projeté de vendre 25 millions de Switch pour son année fiscale. Le groupe a ensuite fait une modification et a tablé sur 24 millions. Il y a eu une autre modification, à savoir 23 millions. Les 23,06 millions de ventes sont donc conformes à ses attentes. Il est toutefois bon de noter que cela représente une baisse de 20% par rapport à l’année fiscale précédente, où il y avait eu 28,83 millions de ventes.

Selon Nintendo, les ventes en recul de 20% d’une année sur l’autre s’expliquent par la pénurie de composants et le fait que les usines n’ont pas pu tourner à plein régime selon les cas.

La Switch reste en tout cas populaire avec ses 107,65 millions de ventes dans le monde. Elle a déjà dépassé la Wii qui avait enregistré 101,63 millions de ventes en son temps. Mais elle reste derrière la Game Boy (118,69 millions de ventes) et la Nintendo DS (154,02 millions de ventes).

Qu’en est-il de l’avenir ? Pour sa nouvelle année fiscale (qui a débuté le 1er avril et se termine en mars 2023), Nintendo dit s’attendre à vendre 21 millions de Switch. C’est donc en recul par rapport à l’année fiscale qui vient de s’achever.

Côté jeux, Nintendo dit avoir vendu 39 millions d’exemplaires. Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ont dominé avec 14,65 millions d’unités vendues. Légendes Pokémon : Arceus, qui s’est vendu à 6,5 millions d’exemplaires en sept jours, s’est écoulé à 12,64 millions d’unités jusqu’à présent. Mario Kart 8 Deluxe a connu 9,94 millions de ventes, tandis que Kirby et le monde oublié en a eu 2,1 millions en un peu plus de deux semaines.