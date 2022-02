Nintendo annonce avoir écoulé plus de 100 millions de Switch

Est-il vraiment nécessaire, pour se faire une place dans le JV, de racheter des studios à grands coups de milliards de dollars ? La réponse est dans la dernière publication de résultats de Nintendo. Le fabricant japonais a en effet publié des chiffres records, qui ont de quoi sidérer la concurrence et sa rutilante new gen.

Ainsi, sur le Q4 2021, Nintendo a écoulé pas moins de 10,6 millions de consoles Switch (standard/OLED/Lite), ce qui porte l’ensemble du parc Switch à 103,5 millions de machines ! 81,6 millions de Nintendo Switch standard ont été vendues depuis le lancement de la console (23,6 millions sur la seule année 2021), 17,8 millions de Switch Lite et 4 millions (déjà) de Switch OLED. 40 millions de Nintendo Switch ont été écoulées sur le seul continent américain (27 millions en Europe). La base de joueurs actifs culminerait à 98 millions de personnes (soit 18 millions de plus en un an).

A ce rythme continu de ventes, la Nintendo Switch aura bientôt en ligne de mire la PlayStation 4 (116,8 millions). La vénérable Wii et même la première PlayStation sont déjà derrière… Pour rappel, il se sera vendu 2 Switch pour une PS5 sur l’année 2021 ! Les jeux suivent la même pente ascendante : 85 millions de titres Switch ont été vendus sur le Q4 2021 (766 millions depuis le lancement de la console) et sans surprise, Pokémon Diamant Étincelant & Pokémon Perle Scintillante cassent le game avec 14,33 millions d’exemplaires du jeu écoulés. Quant à Mario Kart 8 Deluxe, il est désormais au sommet de la chaine alimentaire du jeu sur consoles Nintendo, avec plus de 50 millions de copies écoulées sur Switch et Wii U.

Ces scores incroyables se reflètent sur l’année fiscale (toujours en cours). Sur les 9 mois compatibilisés, Nintendo réalise ainsi 10,2 milliards d’euros de CA (c’est un peu moins que les 10,8 milliards de 2020) et 2,8 milliards de bénéfices nets (là encore un poil en dessous des 2,9 milliards de 2020). Notons qu’il reste un trimestre plein pour une année fiscale complète. Nintendo espère ainsi boucler son année avec un CA de 12,7 milliards d’euros, et un bénéfice net de 3 milliards d’euros.