La pénurie de puces durera jusqu’en 2024 selon le patron d’Intel

Pat Gelsinger, le patron d’Intel, change son discours et s’attend désormais à ce que la pénurie de puces perdure jusqu’en 2024. Le dirigeant avait auparavant évoqué 2023, mais la situation ne s’améliore malheureusement pas.

Une pénurie de puces jusqu’en 2024

Selon Pat Gelsinger, la pénurie de puces pourrait se prolonger en raison de la disponibilité limitée des principaux outils de fabrication, ce qui constituerait un obstacle à l’augmentation des niveaux de capacité nécessaires pour répondre à la demande élevée. « C’est en partie la raison pour laquelle nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs va maintenant dériver vers 2024, par rapport à nos estimations précédentes de 2023, simplement parce que les pénuries ont maintenant touché les équipements et que certaines des rampes d’accès aux usines seront plus difficiles », a déclaré le patron d’Intel auprès de CNBC.

Il faut dire que la situation est loin d’être simple. La plupart des ordinateurs, smartphones, tablettes et d’autres produits sont assemblés en Chine et il y a justement des confinements dans le pays. En effet, la Chine ne veut pas vivre avec le Covid-19 mais cherche à s’en débarrasser définitivement. Cela implique donc des restrictions et certaines usines tournent au ralenti, voire ne tournent plus du tout. En attendant, il y a une demande pour de nombreux produits dans le monde et les marques n’arrivent pas toujours à répondre dans des délais corrects.

Intel fait partie de ces groupes qui comptent se diversifier sur le plan géographique pour éviter de dépendre (presque) exclusivement de la Chine, ou du moins de l’Asie. En janvier, la société a annoncé qu’elle implantait des usines de semi-conducteurs dans l’Ohio aux États-Unis, ce qui permettra de créer des milliers d’emplois. Aussi, le groupe va investir 80 milliards d’euros en Europe pour notamment créer un nouveau centre de recherche et développement en France et un vaste site de production de semi-conducteurs en Allemagne.