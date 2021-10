Intel assure que la pénurie de composants va durer jusqu’en 2023

Vous attendiez de pouvoir commander sans risque les dernières cartes graphiques de Nvidia et AMD ? Il va falloir prendre son mal an patience… encore longtemps. Pat Gelsinger, CEO d’Intel, vient en effet de confirmer dans les colonnes du site The Verge que la pénurie de composants durera probablement jusqu’en 2023 : « Nous sommes dans le dur maintenant ; chaque trimestre de l’année prochaine, nous nous améliorerons progressivement, mais il n’y aura pas d’équilibre entre l’offre et la demande avant 2023. » affirme Gelsinger.

Ces propos tranchent avec ceux du concurrent direct d’Intel : le Dr. Lisa Su, CEO d’AMD, estimait il y a quelques jours que la situation devrait s’améliorer en 2022, même si les prochains mois resteront difficiles. Confronté à une pénurie de composants d’une ampleur inédite, Intel annonce une baisse de 2% du chiffre d’affaires de sa division Client Computing Group (qui produit les PC desktop et portables) et une baisse de 5% des ventes de notebook due à des contraintes sectorielles.

Le plus compliqué reste de disposer à un instant T de l’ensemble des composants nécessaires à une production de masse : « […] nous pouvons avoir le processeur, mais vous n’avez pas l’écran LCD, ou vous n’avez pas le Wi-Fi. Les centres de données ont particulièrement du mal avec certaines des puces d’alimentation et certaines des puces réseau ou Ethernet » affirme ainsi le patron d’Intel. Malgré ces difficultés, Intel estime que son chiffre d’affaires global a progressé de 5% sur le trimestre écoulé (18,1 milliards de dollars).