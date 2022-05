RuTube, le « YouTube russe », est inaccessible suite à une importante cyberattaque

RuTube, qui est l’équivalent de YouTube en Russie, est inaccessible depuis le début de la semaine suite à une importante cyberattaque. Selon le service, c’est en lien direct avec les célébrations du 9 mai 1945.

Une importante cyberattaque vise RuTube

Le site de RuTube, habituellement saturé de contenus vidéo, affiche actuellement une image noire, avec ce court message : « Attention ! Le site effectue des travaux techniques. Le site a été attaqué. Pour le moment, la situation est sous contrôle. Les données des utilisateurs ont été sauvegardées ».

La cyberattaque a été lancée lundi, en marge des célébrations russes. « Quelqu’un voulait vraiment empêcher RuTube de montrer le défilé du Jour de la Victoire et les feux d’artifice de célébration », a déclaré RuTube. « Ce n’est pas un péché de se souvenir des batailles que nos hommes ont gagnées. La bataille pour RuTube continue ». Le site a décrit la cyberattaque comme la pire de son histoire.

RuTube a déclaré qu’une équipe travaillait au rétablissement du service et a démenti les informations selon lesquelles elle avait perdu le code source du site.

Lundi, les médias ukrainiens ont par ailleurs rapporté, photos à l’appui, un piratage des systèmes de diffusion des chaînes de télévision russes MTS, NTV-Plus, Rostelecom et Winx pour afficher le message « Le sang des milliers d’Ukrainiens et des centaines de leurs enfants tués est sur vos mains. La télévision et les autorités mentent. Non à la guerre ».