EA Sports FC va devenir officiellement le nouveau nom des jeux après FIFA 23

C’est la fin d’une époque, FIFA 23 sera le dernier jeu de football d’Electronic Arts à s’appeler tel quel, les suivants seront EA Sports FC. Cela fait suite à la fin d’un partenariat de 28 ans entre EA et la FIFA.

« Après près de 30 années de création d’expériences footballistiques interactives qui ont défini un genre, nous commencerons bientôt une nouvelle ère passionnante », assure Electronic Arts dans un communiqué. FIFA 23 verra le jour cet automne et dès 2024, les joueurs auront le droit à des jeux de football d’Electronic Arts ayant pour nom EA Sports FC. Mais le groupe l’assure, le nom changera mais l’expérience sera la même :

Tout ce que vous aimez dans nos jeux sera dans EA SPORTS FC — les mêmes belles expériences, modes, ligues, tournois, clubs et athlètes seront là. Ultimate Team, le Mode Carriere, Clubs Pro et VOLTA Football seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille unique de licences avec plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquels nous avons continué d’investir pendant des décennies sera toujours là, uniquement dans EA SPORTS FC. Cela inclut des partenariats exclusifs avec la Premiere League, La Liga, La Bundesliga, La Serie A, la MLS — et bien d’autres à venir.