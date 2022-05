Match Group (Tinder) poursuit Google pour abus de position dominante sur Android

Match Group, qui s’occupe des applications de rencontre Tinder et OkCupid, poursuit Google au sujet du système de paiement des applications Android. Le premier accuse le second d’abus de position dominante.

Une plainte de Match Group contre Google et les paiements sur Android

« Google domine et contrôle quasi complètement le marché de la distribution des applications sur Android », explique Match Group dans son communiqué intitulé End the Google Tax (mettre fin à la taxe Google). « Et il a abusé de son pouvoir au détriment des utilisateurs et des développeurs d’applications de différentes façons », continue le groupe.

Match Group reproche à Google de profiter de sa position dominante sur les smartphones pour imposer des règles qu’il juge injustes, et qu’il ne peut pas contourner à moins de renoncer à la majorité de ses utilisateurs.

L’entreprise a décidé de porter plainte à cause d’un changement récent du règlement. Jusqu’à présent, certaines de ses applications proposaient un système de paiement alternatif à celui du Play Store (la plateforme de téléchargement des applications sur Android). Mais cette possibilité va disparaître, expliquent les avocats. Ils demandent au tribunal de forcer Google à laisser Match proposer son alternative pour les paiements dans ses applications et ainsi échapper à la commission de 15 ou 30% prélevée par Google sur les transactions.

Si la justice n’intervient pas, et si « Match Group ne se conforme au changement de règlement de Google, Google a dit clairement qu’il retirerait les applications de Match du Google Play », s’inquiètent les avocats à la fin de la plainte. Ils accusent de Google de « menacer de condamner à mort Match Group, une menace qu’ils ont mise à exécution contre un autre développeur, Epic Games ». Dans ce cas, « plus d’un milliard d’utilisateurs d’appareils Android dans le monde pourraient ne plus avoir accès aux applications de Match Group », détaillent-ils.

En mars, Google a annoncé qu’il s’associait à Spotify pour tester des systèmes de paiement tiers. Match affirme notamment que ce test n’offre « rien de nouveau pour les développeurs ou les utilisateurs ». La société a également déclaré que Google a rejeté sa demande d’inclusion dans le programme et n’a pas voulu partager les critères d’inclusion.

La réponse de Google

Google a décidé de répondre à la plainte de l’éditeur de Tinder :