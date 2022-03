Google teste un système de paiement alternatif sur Android, d’abord avec Spotify

Google annonce la mise en place d’un test permettant aux développeurs d’applications Android de proposer un système de paiement alternatif. Il sera aux côtés de celui du Google Play. Le premier partenaire est Spotify.

Les paiements tiers en approche sur les applications Android

Prochainement, les utilisateurs avec l’application Android de Spotify pourront choisir de payer leur abonnement avec le système de Google (comme aujourd’hui) ou passer par un système de paiement alternatif mis en place par Spotify. Ce dernier sera évidemment plus avantageux pour le service de streaming puisque la commission sera moins importante.

« Ce test nous aidera à mieux comprendre si et comment la facturation au choix fonctionne pour les utilisateurs de différents pays et pour les développeurs de différentes tailles et catégories », a déclaré Sameer Samat, un vice-président de Google. On ne sait pas encore combien d’autres développeurs feront partie du programme ni quand la possibilité pour un plus grand nombre de développeurs d’utiliser des systèmes de facturation externes sera plus largement disponible.

« Au cours des prochains mois, Spotify travaillera avec les équipes de produits et d’ingénierie de Google pour mettre au point cette nouvelle expérience, et nous la déploierons dans tous les pays du monde », indique le service de streaming. Il souligne l’importance d’avoir les deux choix pour le paiement.

Apple et Google dans le viseur des autorités mondiales

Cette nouveauté fait naturellement plaisir à Spotify, qui a beaucoup critiqué Google et tout particulièrement Apple pour leur système respectif. Lui et beaucoup d’autres développeurs demandent depuis un moment maintenant la possibilité de mettre un système de paiement alternatif dans leurs applications. S’ils choisissent les systèmes d’Apple ou Google, la commission peut monter jusqu’à 30% sur chaque transaction.

Il faut savoir qu’Apple et Google sont dans les viseurs des législateurs depuis un petit moment. Ces derniers critiquent l’absence de paiements alternatifs et du sideloading (le fait d’installer une application en dehors de l’App Store ou du Play Store). Le sideloading est déjà une réalité sur Android, mais pas sur iOS.

En Corée du Sud, une loi impose à Apple et Google d’autoriser les paiements tiers dans les applications. Google a déjà dévoilé sa proposition et celle annoncée aujourd’hui avec Spotify se veut similaire. La grande différence est que la Corée du Sud a imposé un tel système. Ici, Google compte lancer ce système à l’international sans loi particulière. Mais il est possible que le groupe le fasse pour faire plaisir aux parlementaires et éviter des sanctions.