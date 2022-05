Acheter Windows 11 en version boîte est maintenant possible

Ceux qui préfèrent avoir Windows 11 en version physique plutôt qu’en simple téléchargement peuvent désormais acheter la version boîte. Il y a une version pour l’édition Famille et une pour l’édition Professionnel.

Windows 11 existe en version boîte

Microsoft propose la version boîte de Windows 11 depuis un peu moins d’un mois, mais personne ne s’en est rendu compte. Il faut dire que Microsoft n’a pas communiqué publiquement dessus. Aussi, peu de commerçants proposent ce format à l’achat. En France, il y a au moins Amazon.

Que retrouve-t-on dans la boîte ? Il y a une clé USB qui comprend Windows 11. L’utilisateur peut ainsi brancher la clé sur son ordinateur pour précéder à l’installation du nouveau système d’exploitation. Bien évidemment, une clé d’activation est présente pour avoir une licence valide.

La version boîte de Windows 11 Famille avec la clé USB coûte 159 euros. Le prix est de 235 euros pour l’édition Professionnel. Et si la clé USB ne vous intéresse pas et vous souhaitez une solution moins chère, vous pouvez acheter une licence pour Windows 10. Il ne vous restera plus qu’à mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. En effet, le passage de Windows 10 vers Windows 11 est offert. Il faut toutefois s’assurer d’avoir un PC compatible avec la configuration requise par Microsoft (plus d’informations sur cet article).