L’armée américaine cherche à se doter d’un réacteur nucléaire portable

L’armée américaine bataille souvent aux 4 coins du monde (nous ne ferons pas de géopolitique ici…). Forcément, cette force militaire ultra moderne a besoin d’une énorme quantité d’énergie pour être en état de marche, et en aura besoin d’encore beaucoup plus dans le futur (le soldat high tech dépense du watt). Le département de la Défense américain a donc pris la décision de lancer le projet Pele, projet qui consiste à mettre au point un micro-réacteur nucléaire « compact » et surtout mobile qui assurera la demande énergétique de l’armée sur les différentes théâtres d’opération.

Le bureau des capacités stratégiques du département de la Défense travaille ainsi dans le laboratoire de l’Idaho à la mise au point du prototype d’un micro-réacteur de 4ème génération. Le prototype devra délivrer une puissance électrique comprise de 3 à 5 mégawatts, et devra être activable et désactivable rapidement, soit dans un délai de quelques jours à peine (on parle ici d’un réacteur nucléaire tout de même, pas d’un iPhone…).

Ce projet de réacteur compact et mobile rappelle le Kilopower de la NASA, un autre projet de micro-réacteur destiné cette fois à la colonisation de Mars. En France, EDF travaille aussi sur des mini-réacteurs nucléaires (plus gros tout de même que les micro-réacteurs du DoD), mais ces derniers n’ont pas pour vocation d’être mobiles.