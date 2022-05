Le NFT pique du nez depuis le début de l’année : déjà la fin de l’Eldorado numérique ?

Annoncé comme le nouvel Eldorado du numérique, vanté par des analystes financiers et jusqu’aux pontes de chez Ubisoft, le NFT (Non Fongible Token) pique dangereusement du nez depuis le début de l’années. Si l’on en croit le rapport de Chainalysis, la valeur des NFT s’effondre depuis les début de l’année en cours. Ainsi, le NFT du premier tweet de Jack Dorsey (CEO de Twitter), qui s’était adjugé à 3 millions de dollars au mois de mars de l’an dernier, n’attire plus personne, ou en tout cas plus les spéculateurs qui étaient prêt à miser énormément sur ce nouveau type de certificats numériques.

Pour l’instant, le marché mondialisé du NFT et du Métavers ressemble surtout beaucoup à une économie parallèle pour riches : galeries d’arts NFT, ventes de terrains virtuels à prix exorbitants, etc.

La tendance aux NFT « Crypto-Art » valant plusieurs millions voire dizaines de millions de dollars est aussi en voie de raréfaction rapide, un peu comme si l’on avait assisté à un rush de spéculateurs profitant de l’aubaine avant que la mousse du buzz ne retombe. De fait, les transactions sur la blockchain sont passées de 3,9 milliards de dollars de février à mars 2021… à 964 millions de dollars sur la même période de 2022 ! Le record de 69 millions de dollars pour la vente d’un seul NFT de l’artiste Beeple (en mars 2021) semble déjà faire partie d’un autre temps.

Il faut dire que malgré les discours répétés des décideurs qui veulent convaincre à tout prix convaincre le grand public qu’il s’agit là de l’avenir du commerce dans le Métavers, la sauce peine encore à prendre. Sans doute parce que personne ou presque n’est réellement intéressé par le Métavers, et aussi parce que la financiarisation de la moindre parcelle du numérique n’interpelle pas vraiment à l’heure de l’inflation mondiale : quand les individus peinent déjà à s’acheter des biens physiques, ce n’est peut-être pas le moment de leur expliquer que tout s’achète et se revend dans un univers de pixels…