FIFA 22 va ajouter le cross-play sur PS5, Xbox Series X/S et PC

Electronic Arts annonce que son jeu FIFA 22 va prochainement adopter le cross-play. Les joueurs PS5, Xbox Series X/S, PC et Stadia pourront ainsi s’affronter sur le terrain, qu’importe leur support.

Le test du cross-play sur FIFA 22 arrivera bientôt selon Electronic Arts, qui ne donne pas une date pour autant. Ce sera disponible avec les modes Saisons et Amicaux en ligne. Le groupe indique :

Bien que nous souhaitions permettre à nos joueurs de jouer avec autant d’amis et d’autres personnes que possible, nous avons limité le test à ces deux modes dans le but de réduire les risques d’introduire de nouveaux problèmes dans le jeu. Nous sommes convaincus que les données de jeu et le retour d’information que nous obtiendrons de ces deux modes nous aideront à déterminer comment le cross-play pourrait être implémenté dans de futurs titres.