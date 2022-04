PlayStation Plus mai 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts (dont FIFA 22)

Sony annonce aujourd’hui les jeux qui seront offerts en mai 2022 avec le PlayStation Plus, dont FIFA 22. La fuite de cette semaine était donc la bonne, il y aura trois titres au total.

Liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en mai 2022

Le premier jeu offert est FIFA 22 (PS4 et PS5). Célèbre simulation de football éditée par Electronic Arts. Comme chaque saison, le jeu offre son lot d’améliorations techniques pour toujours plus de réalisme ainsi que des animations et des comportements toujours plus poussés. Les modes carrière et Ultimate Team disposent également de nouveaux ajouts.

Aussi, un pack FUT est proposé : il réunit 11 joueurs notés au moins 82 pour vous aider à former l’équipe de vos rêves dans FIFA 22 Ultimate Team, mais aussi des joueurs Icône en prêt, vous donnant accès à certains des plus grands joueurs de l’Histoire. Vous pourrez en ajouter un à trois à votre équipe durant 5 matchs.

Pour information, c’est la première fois qu’un jeu FIFA est offert avec le PlayStation Plus. Le fait qu’il s’agisse de l’édition 2022 est d’autant plus surprenant sachant que c’est la dernière en date. Une bonne nouvelle pour les joueurs donc.

Le deuxième jeu offert est Tribes of Midgard (PS4 et PS5). Un savant mélange de survie et d’ARPG. Vous incarnez un guerrier Einherjar ressuscité par Odin en personne. Vous et votre tribu d’un maximum de 10 joueurs devrez protéger la Graine d’Yggdrasil contre des forces maléfiques bien déterminées à faire s’abattre le Ragnarök. Ensemble, explorez les terres sauvages de Midgard pour récupérer les ressources, matériaux et trésors cachés nécessaires à la forge de nouvelles armes ou armures légendaires et à la fortification de votre village.

Enfin, le troisième jeu est Curse of the Dead Gods (PS4). Dans ce roguelike en solo technique, explorez un temple maudit, un labyrinthe parsemé de fosses sans fond, de pièges mortels et autres monstres. Votre avidité vous conduira à une mort certaine, mais qui ne sera en rien une issue.

Les jeux trois jeux offerts avec le PlayStation Plus seront à récupérer dès le 3 mai 2022.